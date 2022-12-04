Небольшой снег ожидается в Хабаровске 4 декабря Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Небольшой снег ожидается в Хабаровске 4 декабря. В воскресенье, по прогнозам регионального МЧС, ночью в краевом центре похолодает до -24 градусов, а днем столбики термометров будут находиться в районе отметки -19 градусов. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

В южных районах – без существенных осадков. Температура ночью будет от -28 до -23 градусов, а днем будет около -18. Ветер юго - западный будет дуть со скоростью от 5 до 13 метров в секунду.

Жителям центральных районов края также не стоит опасаться снегопада. Лишь местами возможны небольшие осадки. Ночью будет от -35 до -18 градусов, а днем от -25 до -12. Ветер юго - западный от 4 до 14 метров в секунду.

В северных районах – без существенных осадков. Только в Охотском ночью местами пройдет небольшой снег. Температура ночью от-35 до -18 градусов, днем от -25 до -18. Ветер юго - западный 4-14, на побережье местами порывы до 15-20 метров в секунду.

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