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НовостиОбщество4 декабря 2022 0:05

Энергетики пригрозили отключениями света и воды школам Комсомольска-на-Амуре

Два бюджетных заведения задолжали за коммунальные услуги
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Энергетики пригрозили отключениями света и воды школам Комсомольска-на-Амуре. Фото: «Подъем»

Энергетики пригрозили отключениями света и воды школам Комсомольска-на-Амуре. Фото: «Подъем»

В Комсомольске-на-Амуре энергосбыт пригрозил школам отключением света и воды. Без света и воды, гипотетически, могут остаться учебные заведения №16 и №50. На них появились соответствующие объявления. Об этом сообщает «Подъем».

— Будет ограничена подача электрической энергии и горячее водоснабжение (ГВС) в связи с неоплатой за потребленный коммунальный ресурс, — говорится в текстах предупреждений.

Как сообщили представители городской администрации, никаких поводов для паники нет. НИкто не оставит бюджетные учреждения без коммуникаций, вопрос задолженности будет решен.

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