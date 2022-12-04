Хабаровский «СКА-Нефтяник» встретится 4 декабря с «Водником» Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Хоккейный клуб «СКА-Нефтяник» примет на домашнем льду архангельский «Водник». Дальневосточники встретятся с соперниками 4 декабря.

Сейчас армейцы являются лидерами Суперлиги. Они не проиграли ни одного матча и имеют в своей копилке 21 очко. Предстоящий матч обещает быть напряженным: архангельцы были вице-чемпионами России и сейчас являются одними из фаворитов.

Ранее в этом сезоне команды уже встречались. На предварительном этапе розыгрыша Кубка России «Водник» проиграл.

Матч чемпионата страны пройдет в арене «Ерофей» 4 декабря в 17.00.

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