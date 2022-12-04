День чеченской культуры состоялся в Хабаровске

Чеченская Республика, Грозный. Вид на многофункциональный культурный центр "Дворец приемов" Фото: Андрей АБРАМОВ

В Хабаровске прошел День чеченской культуры. В Краевом дворце «Русь» для гостей события организовали фотовыставку Абдуллы Берсаева, выступления артистов и другие развлекательные и познавательные локации.

Так, например, для всех желающих провели мастер-класс по гончарному мастерству. Можно было расписать национальными орнаментами изделия под руководством опытного наставника. А для библиофилов устроили выставку книг, которые также помогли присутствующим окунутся в культуру и колорит кавказской республики.

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