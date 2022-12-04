Операторы дронов посетят «Кибердром 2023» в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Всех, кто любит управлять дронами, начиная от детей и заканчивая взрослыми, приглашают принять участие в соревнованиях «Кибердром 2023». Регистрация на событие уже началась. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.

управление дронами сейчас очень популярно и востребовано. Специалистов с такими навыками ждут на множестве предприятий региона. В предстоящих соревнованиях примут участие сотрудники нескольких крупных заводов и строительных компаний края. Они уже подали заявки на участие. Так, например, свои навыки продемонстрирует коллектив ООО «Уралуголь».

— Беспилотные летательные аппараты применяются на нашем предприятии уже достаточно давно. Мы их активно используем, чтобы, например, сканировать земную поверхность, а в перспективе хотим полностью оцифровать все активы предприятия с помощью дронов,— рассказали в пресс-службе компании.

Узнать о конкурсе и пройти регистрацию можно на сайте. Заявки принимаются до 8 января 2023 года.

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