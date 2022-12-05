Снег и сильный ветер отступят от Хабаровского края 5 декабря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае ожидается морозная погода 5 декабря. В столице региона осадков не будет. Температура ночью опустится от -21 до -23 градусов, днем от -15 до -17 градусов. Ожидается юго-западный ветер 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

В южных районах региона также без осадков. Ночью температура продержится от -23 до -28 градусов, днем от -15 до -20 градусов. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 5-13 метров в секунду.

В центральных районах снег не ожидается. Ночью температура опустится от -18 до -35 градусов, днем от -12 до -20 градусов. Юго-западный ветер достигнет 4-11 метров в секунду.

В северных районах без существенных осадков. Ночью ожидается от -18 до -35 градусов, днем от -18 до -25 градусов. Прогнозируется юго-западный ветер 4-14 метров в секунду. На Охотском побережье местами будут порывы 15-20 метров в секунду, в Тугуро-Чумиканском районе - до 21-26 метров в секунду.

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