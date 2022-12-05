«Крузак» разрушений: водитель проехал на красный, врезался машину и влетел в другую в Хабаровске

Land Cruiser врезался в два автомобиля на Краснореченской в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Водитель солидной машины Toyota Land Cruiser-200 устроил массовое ДТП на Краснореченской. Он столкнулся с одной машиной, а затем въехал в другую. Пострадала женщина.
64-летний водитель двигался по Краснореченской со стороны Суворова. В районе дома №47 он проехал на красный и врезался в Mitsubishi Delica, ехавшую по Прогрессивной на зеленый сигнал. После этого Land Cruiser окончательно потерял управление и столкнулся с Honda Edix, также двигавшейся на разрешающий сигнал светофора.
- В результате ДТП пострадала 52-летняя пассажирка Honda. Она сидела на переднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. Женщина получила ушиб и проходит амбулаторное лечение, - рассказали в ГИБДД по Хабаровскому краю.
Водитель Toyota с 36-летним стажем был трезв во время аварии. За предшествующие два года неоплаченных штрафов не имеет, у него оформлена страховка. Остальные водители также были трезвыми, за ними не числилось неоплаченных нарушений.
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