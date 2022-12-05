День добровольца хабаровчане отметили новыми добрыми делами

После циклона многим семьям необходима помощь в борьбе со снегом. Фото: предоставлено героем публикации

Для команды «Молодежка ОНФ» и депутатов Хабаровской городской думы день волонтера начался в пять утра на погрузке коробок и мешков. В них теплые вещи, одеяла, обмундирование, медикаменты и техника для российских военнослужащих. Все это отправилось в Ростов-на-Дону, откуда груз распределят по воинским частям.

- Помощь нашим бойцам и их семьям мы оказываем регулярно. В народной программе «Единой России» - партии, которую я представляю, есть целое направление, связанное с помощью нуждающимся. Для нас это действительно важно - оказать поддержку тем, кому она нужна, - рассказал депутат Хабаровской городской думы Александр Федчишин.

В рабочем режиме прошли и выходные волонтеров. Добровольцы снова отправились к семье мобилизованного земляка.

- Очистили дорожки и подступы к машине и гаражу, очистили парковочное место, подход к калитке. С этой семьей мы уже знакомы - несколько недель назад помогали им починить калитку. В дальнейшем тоже будем помогать и не оставим без внимания, - отметил парламентарий.