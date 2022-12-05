Водитель дорогой машины въехал в автомобиль и скрылся с места происшествия в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В два ночи водитель Nissan Murano въехал в машину, ехавшую перед ним. Это произошло в районе дома №82 в сторону Шабадина.

Водитель не рассчитал дистанцию и подбил Toyota Dyna. После случившегося виновник аварии быстро скрылся с места ДТП, бросив свою машину на улице. Его личность до сих пор не установлена.

- В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля виновника ДТП. 22-летний мужчина получил ушиб, 21-летний мужчина - серьезные травмы. Последнего госпитализировали в больницу, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Также пострадал и 37-летний пассажир Toyota Dyna. Ему назначили лечение. Nissan отогнали на спецстоянку, личность водителя устанавливают. Второму водителю пострадавшей машины 73 года. У него 21-летний стаж вождения, на момент ДТП мужчина был трезв.

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