График движения автобусов в новогодние праздники в Хабаровске можно узнать по телефону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Хабаровска получили уникальную возможность. Узнать расписание и график работы общественного пассажирского транспорта теперь можно по телефону. Это актуально в новогодние праздники, когда маршруты меняют режим работы.

9 декабря с девяти до десяти утра управление промышленности, транспорта и связи проведет горячую линию «Организация работы муниципальных маршрутов в новогодние праздничные дни 2023 года». Во время мероприятия специалисты ответят на все интересующие жителей вопросы.

Хабаровчане смогут позвонить на номер 30-21-82.

На все вопросы жителям ответит Ольга Геннадьевна Корнеева, главный специалист отдела организации и мониторинга работы муниципальных маршрутов.

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