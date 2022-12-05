График движения автобусов в новогодние праздники в Хабаровске можно узнать по телефону
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жители Хабаровска получили уникальную возможность. Узнать расписание и график работы общественного пассажирского транспорта теперь можно по телефону. Это актуально в новогодние праздники, когда маршруты меняют режим работы.
9 декабря с девяти до десяти утра управление промышленности, транспорта и связи проведет горячую линию «Организация работы муниципальных маршрутов в новогодние праздничные дни 2023 года». Во время мероприятия специалисты ответят на все интересующие жителей вопросы.
Хабаровчане смогут позвонить на номер 30-21-82.
На все вопросы жителям ответит Ольга Геннадьевна Корнеева, главный специалист отдела организации и мониторинга работы муниципальных маршрутов.
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