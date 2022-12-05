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НовостиОбщество5 декабря 2022 2:10

ЗАГС администрации Хабаровска опубликовал список самых оригинальных имен новорожденных за год

Родители все чаще выбирают редкие имена
Марина ГОНЧАРЕНКО
ЗАГС администрации Хабаровска опубликовал список самых популярных имен новорожденных за год

ЗАГС администрации Хабаровска опубликовал список самых популярных имен новорожденных за год

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэтт, Яровир, Ариал и Илай. Такими именами называют новорожденных мальчиков родители в Хабаровске. Список самых необычных имен опубликовали в ЗАГСе администрации Хабаровска.

За 2022 год родители все чаще выбирают яркие необычные имена своим детям. Девочек тоже нарекали оригинальными именами. Топ возглавили Тэя, Илария, Адалинда, Амелина, Таиса, Раяна и Афина.

- Продолжается тенденция наречения младенцев старорусскими именами. Например: Гордей, Савелий, Ерофей, Аглая, Василиса, Мирослава, Арсений, Евсей, - рассказали в управлении делами администрации Хабаровска.

Напомним, в октябре самыми необычными именами для новорожденных в Хабаровске стали Аврора, Руслана, Ругая, Ефросинья, Вивьен, Маруся, Ярослава, Зоя, Лада.

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