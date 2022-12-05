ЗАГС администрации Хабаровска опубликовал список самых оригинальных имен новорожденных за год

ЗАГС администрации Хабаровска опубликовал список самых популярных имен новорожденных за год Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэтт, Яровир, Ариал и Илай. Такими именами называют новорожденных мальчиков родители в Хабаровске. Список самых необычных имен опубликовали в ЗАГСе администрации Хабаровска.

За 2022 год родители все чаще выбирают яркие необычные имена своим детям. Девочек тоже нарекали оригинальными именами. Топ возглавили Тэя, Илария, Адалинда, Амелина, Таиса, Раяна и Афина.

- Продолжается тенденция наречения младенцев старорусскими именами. Например: Гордей, Савелий, Ерофей, Аглая, Василиса, Мирослава, Арсений, Евсей, - рассказали в управлении делами администрации Хабаровска.

Напомним, в октябре самыми необычными именами для новорожденных в Хабаровске стали Аврора, Руслана, Ругая, Ефросинья, Вивьен, Маруся, Ярослава, Зоя, Лада.

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