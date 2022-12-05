Дальневосточники реже стали использовать пластиковые карты и наличные для оплаты товаров и услуг

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Благодаря сервису SberPay QR оплатить товары и услуги можно без пластиковой карты или наличных. До конца года абсолютное большинство платежных терминалов будет принимать платежи, в том числе через QR-код.

Несомненно, для розничной торговли такое безналичное решение является преимуществом. Это безопасно, удобно и экономит время. Возможность оплачивать покупки с помощью телефона есть не только у наших клиентов.

Сервис SberPay QR работает на всей территории Дальнего Востока. Он подходит картам «Сбера», «Тинькофф», «Альфа-Банка», «Совкомбанка». Не важно, дебетовая карта или кредитная. Достаточно навести камеру смартфона на экран терминала с QR-кодом и подтвердить покупку в приложении банка. Сервис работает независимо от того, какая операционная система на вашем телефоне, есть в нем NFС или нет.

Еженедельно до 31 декабря покупки от 1000 рублей, оплаченные картами «Сбера» с помощью SberPay QR, дают шанс выиграть один из трех призов по 1 000 000 бонусов. В конце акции один счастливчик получит главный приз - 5 000 000 бонусов. Чем чаще платите, тем выше шансы на приз.

Дальневосточники могут оплачивать покупки в шоурумах, кафе, на заправках и даже в магазинах премиум-класса или туристических агентствах, просто считав камерой телефона QR-код на терминале. Есть ли SberPay в любимом кафе или продуктовом у дома, можно узнать по зеленым наклейкам с QR-кодом.

Сервис гарантирует безопасность любых покупок. Не нужно вводить данные карты или PIN-код, и чек, подтверждающий операцию, всегда сохранится в банковском приложении. Устанавливать отдельное приложение для оплаты не нужно ни покупателю, ни продавцу.

Сервис удобен и для предпринимателей. Ведь это дополнительная возможность обеспечить прием безналичных платежей и сократить затраты на оборудование, поскольку не требуется установка специальных аппаратов. POS-терминал предлагает принять оплату как по QR, так и по карте.

Принимая оплату по QR на экране POS-терминала, владелец бизнеса может экономить до 20% на комиссии за эквайринг.

SberPay QR будет работать, даже если в магазине нет терминалов бесконтактной оплаты. Многие предприниматели распечатывают QR-код в собственном дизайне и принимают оплату через него. SberPay QR генерирует уникальный код для каждого бизнеса и гарантирует, что оплата будет такой же безопасной, как и по терминалу.

Технология дает возможность кассирам или курьерам генерировать QR-код в мобильном приложении «СберБизнес» или «Мобильном кассире» от «Эвотор». Сканировать QR-код могут не только покупатели, но и продавцы. Технология равно безопасно работает и с кодами, сгенерированными на телефонах.