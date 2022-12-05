Из Хабаровска на Сахалин привезут 51 полотно из коллекции ДВХМ

Картины из коллекции хабаровского ДВХМ привезут на Сахалин Фото: Правительство Хабаровского края

Выставка полотен из Дальневосточного художественного музея пройдет в Сахалинском художественном музее. Картины доставят из Хабаровска в середине декабря.

Выставка «Морская месса» пройдет с 16 декабря по 5 февраля. Тематикой станут морские пейзажи от выдающихся маринистов западноевропейских стран, Советского Союза и России. 51 экспонат из коллекции ДВХМ богат на знаменитые имена. Посетители лично смогут посмотреть на полотна Жана Балешу, Льва Лагорио, Архипа Куинджи, Клода Жозефа Верне и Мориса Бакуа.

- Такие масштабные передвижения этой выставки музей организовывал около 20 лет назад. Ранее эти картины не покидали пределов края и выставлялись только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. С Сахалинским областным художественным музеем нас связывают давние дружеские отношения: это уже шестой наш совместный проект, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Посетители музеев на Сахалине за прошедшие пять лет смогли увидеть выставки «Близкое искусство», «Оригинальная графика А. Лепетухина», «Память сердца», «Дом Романовых» и многие другие. На них представляли бесценные экспонаты из коллекции музея. Помимо сахалинского музея, ДВХМ привозил работы в Приморскую государственную картинную галерею и даже в Санкт-Петербург.

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