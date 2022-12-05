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НовостиОбщество5 декабря 2022 3:12

Вместо горки лестница: экстремальные катания на ледянках устроили дети в Амурске

Дети скатились по лестнице на ледянках в Амурске
Марина ГОНЧАРЕНКО
Дети скатились по лестнице на ледянках в Амурске Фото: скриншот из видео

Дети скатились по лестнице на ледянках в Амурске Фото: скриншот из видео

Пока кто-то терпеливо ждет заливки городских горок, дети из Амурска устроили собственную, с выступами и отбитыми конечностями. Ребят, катающихся на лестнице у Дворца культуры, увидели и сняли на камеру.

На видео малыш лихо едет на ледянке прямо по высоченной громаде из ступеней. Выглядит происходящее крайне небезопасно. Тем более что лестница явно не маленькая, тянется на несколько метров вверх и вширь.

В Амурске ледяная горка будет доступна жителям совершенно бесплатно и безопасно. Ее зальют на главной площади города, там же, где расположится и елка. Уже проведены электрокоммуникации для иллюминаций. В скором времени установят арку, ледяной лабиринт и скульптуры медвежат.

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