Глава района имени Лазо Хабаровского края ответил на вопросы жителей в прямом эфире

Глава района имени Лазо Хабаровского края ответил на вопросы жителей на трансляции 5 декабря Фото: ЦУР Хабаровского края

Александр Кох, глава района имени Лазо Хабаровского края, ответил на вопросы жителей в соцсетях. Прямой эфир при поддержке центра управления регионом прошел утром 5 декабря. На нем обсуждались вопросы благоустройства, газификации, освещения улиц и другие проблемы.

Трансляция проводилась на страницах администрации района «ВК» и «ОК». Насущные вопросы жители района задавали главе в социальных сетях. С начала осени система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала более 60 сообщений от местных жителей. Интересуют их в основном вопросы благоустройства.

- Эта сфера не первый год уже стоит на особом контроле правительства Хабаровского края и Правительства РФ. С 2017 года у нас работает федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». За этот период времени у нас 67 благоустроено территорий в восьми поселениях. В 2023 году работы будут продолжаться, у нас еще таких территорий 16 появится, - рассказал Александр Кох.

Активные жители участвуют в развитии Территориальных общественных самоуправлений (ТОС - прим. ред.). Так, можно привлечь дополнительные средства из бюджета на развитие и благоустройство территории. Это точечные проекты, благодаря которым можно улучшать улицы, водозаборные колонки, ремонтировать и создавать новые объекты. Жители сами решают, что им нужно. По всем вопросам можно обратиться в администрации района или сельского поселения.

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