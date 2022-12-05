Более 2600 детей из особых категорий получат новогодние подарки в Хабаровске Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Хабаровске подготовят более 2600 подарков для детей из особых категорий. Праздник подарят особенным детям и семьям, которым требуется помощь.

970 ребят, находящихся в социально опасном положении, а также 880 детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получат подарки из средств бюджета Хабаровска. Также за счет поддержки города презенты на праздник раздадут детям-инвалидам.

- Без внимания не останутся семьи мобилизованных граждан. Детям на подарки выделит деньги город, а также спонсоры, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Помимо подарков, детям подарят праздничное представление. Выделено 264 билета на детские культурно-досуговые мероприятия, посвященные новогоднему празднованию и Рождеству. Организации города также предлагают свои варианты бесплатных билетов для юных зрителей.

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