Мэр Хабаровска проинспектировал строительство кладбища в Матвеевке Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, глава Хабаровска, съездил на строительство кладбища. Этот объект появится в Матвеевке в 2024 году. Мэр города лично проинспектировал ход работ.

В настоящий момент на участке возводят подъездную дорогу, укладывают бетонные плиты, делают планировку сектора под захоронения, систему водоотведения.

- Мест для захоронений на Центральном и старом Матвеевском кладбищах почти не осталось. Сегодня идет строительство нового кладбища. Сумма контракта составляет более 300 миллионов рублей. На первоначальном этапе остро стоял вопрос с пагами. Контракт на их производство не был заключен. Сейчас эта проблема решена - 700 паг хабаровского производства завезены на объект. Не вижу никаких проблем, чтобы в срок завершить первый этап строительства, - сказал Сергей Кравчук.

Первую очередь нового кладбища в Матвеевке сдадут весной 2023 года. Работы полностью завершат в 2024 году. Сейчас строительство ведется в штатном режиме несмотря на холодную погоду.

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