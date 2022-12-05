Михаил Дегтярев: судозаводы Хабаровского края загружены заказами на несколько лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Дегтярев в интервью ТАСС сообщил о загруженности судостроительных заводов Хабаровского края на несколько лет вперед. На этом развитие предприятий заканчивать не планируют. Уже есть план работы по строительству новых объектов.

На Амурском судостроительном заводе построили новый корвет «Разумный» и сейчас работают над «Быстрым». В Хабаровске заложили дноуглубительный несамоходный землесос. Два краболова отправили на достроечную базу, их выполнили по заказу от компании из Магадана.

- Амурский судостроительный завод загружен гособоронзаказом до 2028 года. Хабаровский судостроительный завод будет загружен на четыре года, - сказал Михаил Дегтярев.

На данный момент на севере края идет строительство Тихоокеанской железной дороги и порта Эльга. Инвесторы проекта приняли решение собрать два буксира на хабаровском заводе. Стоимость каждого судна составит один миллиард рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.