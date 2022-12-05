Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил добровольцев города с Днем волонтера Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, выразил благодарность и написал поздравления волонтерам и добровольцам города. 5 декабря в России празднуется День волонтера.

Глава города напомнил, что праздник отмечается в Хабаровске уже пятый раз. Он выразил благодарность всем жителям, которые чистосердечно помогают другим людям, выходят на субботники, оказывают помощь нуждающимся, а также участвуют во Всероссийской переписи населения.

- Все вместе вы делаете наш мир лучше. Подобного рода дела могут делать только люди с большим и открытым сердцем - такие, как вы. Я говорю спасибо всем, кто это делает уже на протяжении долгих лет или же только начал свой путь волонтерства. Пусть в этом мире будет больше таких же добрых и отзывчивых людей, - сказал Сергей Кравчук.

Мэр отметил, как быстро волонтеры пришли на помощь, когда они так были нужны. Во время специальной военной операции добровольцы без устали организуют помощь мобилизованным и военнослужащим, а также оберегают их семьи. Кроме того, волонтеры всегда готовы помочь беженцам.

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