Первую очередь кладбища в Матвеевке Хабаровского края сдадут весной 2023 года Фото: Администрация Хабаровска

Несмотря на холод и мороз в Матвеевке под Хабаровском продолжается строительство нового кладбища. Первую очередь сдадут весной 2023 года. Необходимость постройки связана с тем, что мест на Центральном и старом Матвеевском кладбищах практически не осталось.

Сейчас на объекте прокладывают подъездную дорогу, укладывают паги (бетонные плиты - прим. ред.). Инженеры выполняют планировку еще одного сектора под захоронения и водоотводы.

- Сумма контракта составляет более 300 миллионов рублей. 700 паг хабаровского производства завезены на объект. Не вижу никаких проблем, чтобы в срок завершить первый этап строительства, - сказал Сергей Кравчук, глава Хабаровска.

Полностью работы планируют завершить в 2024 году.

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