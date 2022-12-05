Tele2 расширяет тарифную линейку в Хабаровском крае

«Хабаровск - Tele2», российский оператор мобильной связи, учитывая потребности клиентов, запустил новые тарифные планы в Хабаровском крае.

Оператор поддерживает стиль жизни своих абонентов и, проанализировав предпочтения пользователей, запускает новые тарифы в Хабаровском крае. Для подключений и переходов стали доступны тарифы: «Премиум» и «Супер онлайн +». В наполнении последнего 40 ГБ мобильного интернет-трафика, безлимитные внутрисетевые звонки, мессенджеры и соцсети, 800 минут для звонков абонентам других операторов по всей стране, а также в Китай, доступ к видеосервису Wink и новинкам от more.tv.

Также для подключения доступен тарифный план «Игровой», разработанный специально для геймеров. Тариф включает премиум-аккаунт в играх «Мир танков» и «Мир кораблей», а также уникальную боевую технику, нигде более недоступную. Пользователи тарифа получают 30 ГБ интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 700 минут для разговоров с абонентами других операторов по России, а также безлимитный стриминг на платформах Discord, Twitch и YouTube.

Кроме того, оператор предлагает специальный тариф-конструктор «Интернет для устройств» и его продвинутую версию «Интернет для устройств +», включающих 50 и 100 Гб трафика соответственно. Услуга предназначена для модемов и роутеров и позволяет раздавать трафик сразу на несколько устройств. Получить более подробную информацию о тарифах можно на сайте компании или у продавцов-консультантов в фирменных салонах связи.

Александр Кудаев, директор хабаровского филиала Tele2:

- Мы постоянно следим за потребностями наших клиентов и расширяем линейку продуктовых предложений, формируя выгодные и простые условия для каждого сегмента пользователей наших услуг. Уверен, что теперь каждый житель Хабаровского края сможет подобрать тарифный план, который соответствует его профилю потребления.