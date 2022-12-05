Квадрокоптеры и военные вездеходы начнут выпускать в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, сообщил, что в регионе наладят производство военных вездеходов и квадрокоптеров. Об этом глава региона сообщил в интервью ТАСС.

Опытная партия вездеходов-багги, проходимых и легких, будет готова к Новому году. Зимой ее протестируют, а затем наладят серийное производство.

- Их сборка идет в Хабаровске, первые образцы я уже видел. Тестирование пройдет совместно с военными на наших полигонах, - сказал Михаил Дегтярев.

Производство техники ведется совместно с зарубежными партнерами. Инвестор планирует выйти на серийное производство к весне 2023 года. Помимо техники, предприятия Хабаровского края уже выпускают термобелье, спальные мешки и палатки. Производство запустили по запросу Восточного военного округа для участников СВО.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.