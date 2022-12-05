МУП «Водоканал» расширяет спектр услуг в Хабаровске Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»

МУП Хабаровска «Водоканал» расширил спектр услуг для физических и юридических лиц. Они станут доступны для потребителей в режиме «Одно окно». Нововведения вступят в силу с 5 декабря 2022 года.

У заявителей появится возможность сдать на согласование в МУП рабочую документацию по сетям водопровода и канализации, а также проектную документацию по размещению иных коммуникаций, сетей и сооружений относительно сетей водоснабжения и канализации.

Документы можно подать в будние дни с восьми утра до пяти вечера по адресу: переулок Облачный, 13. Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Специалисты центра обслуживания потребителей примут документы. О готовности согласования можно будет узнать по контактным телефонам, указанным в обращениях.

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