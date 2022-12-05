Горбушу поймал - на деньги попал: браконьер из Совгавани незаконно выловил больше сотни рыбин

Житель Советской Гавани незаконно выловил 110 особей горбуши Фото: Елена ВАХРУШЕВА

32-летний житель Совгавани промышлял браконьерством. Его поймали со 110 экземплярами горбуши. За незаконный вылов мужчина отправился под суд.

Рыбак вместе с подельником организовал подпольный бизнес. В устье ключа Дымничный у Татарского пролива мужчины выходили на воду на надувной лодке. Там они ловили сетью горбушу. Их поймали, когда они уже наловили 110 штук.

- Противоправными действиями государству причинен ущерб на сумму свыше 200 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчину признали виновным в незаконном лове водных биологических ресурсов в местах нереста группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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