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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 5:44

Горбушу поймал - на деньги попал: браконьер из Совгавани незаконно выловил больше сотни рыбин

Житель Советской Гавани незаконно выловил 110 особей горбуши
Марина ГОНЧАРЕНКО
Житель Советской Гавани незаконно выловил 110 особей горбуши

Житель Советской Гавани незаконно выловил 110 особей горбуши

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

32-летний житель Совгавани промышлял браконьерством. Его поймали со 110 экземплярами горбуши. За незаконный вылов мужчина отправился под суд.

Рыбак вместе с подельником организовал подпольный бизнес. В устье ключа Дымничный у Татарского пролива мужчины выходили на воду на надувной лодке. Там они ловили сетью горбушу. Их поймали, когда они уже наловили 110 штук.

- Противоправными действиями государству причинен ущерб на сумму свыше 200 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчину признали виновным в незаконном лове водных биологических ресурсов в местах нереста группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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