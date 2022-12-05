Горбушу поймал - на деньги попал: браконьер из Совгавани незаконно выловил больше сотни рыбин

Житель Советской Гавани незаконно выловил 110 особей горбуши
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
32-летний житель Совгавани промышлял браконьерством. Его поймали со 110 экземплярами горбуши. За незаконный вылов мужчина отправился под суд.
Рыбак вместе с подельником организовал подпольный бизнес. В устье ключа Дымничный у Татарского пролива мужчины выходили на воду на надувной лодке. Там они ловили сетью горбушу. Их поймали, когда они уже наловили 110 штук.
- Противоправными действиями государству причинен ущерб на сумму свыше 200 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Мужчину признали виновным в незаконном лове водных биологических ресурсов в местах нереста группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru