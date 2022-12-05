Жителя Вяземского осудят за незаконную перевозку наркотиков в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

46-летнего жителя Вяземского осудят за незаконную перевозку растительных наркотиков. Мужчина был пассажиром машины с нелегальными веществами.

Сотрудник ОМВД остановил автомобиль на трассе «Хабаровск - Владивосток». В багажнике машины был обнаружен полог с черным пакетом. Внутри оказалась растительная масса и металлическая чашка с темным веществом. Находку отправили на экспертизу, которая и показала, что содержимое - растительные наркотики.

- В ходе следствия установлено, что изъятое принадлежит пассажиру иномарки. Обвиняемый сказал, что нашел в лесу кусты конопли и собрал листья для личного употребления. Он попросил приятеля подвезти его до города вместе с наркотиками, - рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

Дело передадут в суд. Мужчину обвиняют в незаконном хранении и перевозке наркотиков. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

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