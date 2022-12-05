Два участка перенесли на 14 избирательном округе в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два участка для голосования перенесли в Хабаровске. Это касается 14 избирательного округа города. Они будут работать 25 декабря во время дополнительных выборов в закдуму Хабаровского края. Об этом сообщили в мэрии города.

Жители города, прикрепленные к избирательному участку №113, смогут проголосовать в библиотеке-филиале 9 по адресу Монтажная, 13. Жители, относящиеся к участку №117, смогут проголосовать в центре развития творчества детей и юношества по адресу Монтажная, 40.

Остальные участки для голосования остались прежними, их местоположение не изменилось.

К 113-му участку прикреплены жители:

- улицы Краснореченской: дома 2в, 2г, 2ж, 4а, 5, 7, 8, 9, 10;

- улицы Менделеева;

- четной стороны Монтажной: дома с 2 по 22, 8а, 8Б, 10а;

- нечетной стороны Монтажной: дома 1а, 1Б, 3а, 5а;

- улицы Нагорной: дома 1, 2, 2а, 2Б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17/1, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

- улицы Союзной: дом 2;

- улицы Строительной: дома 4а, 6, 7, 8, 24а;

- проезда Нагорного: дома 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

- переулка Монтажного.

К избирательному участку № 117 относятся жители:

- улицы 2-й Ташкентской;

- улицы Автобусной: дома 120/4, 126, 126/3, 128/9;

- нечетной стороны Артемовской: дома с 1 по 53, 1а, 1Б, 25а, 27в, 31а, 41а, 51а;

- четной стороны Артемовской: дома со 2 по 62, 8а, 14а, 16а, 18а, 22а, 34а, 52а;

- улиц Наречная, Пограничная, Районная, Речников, Сарапульская, Ставропольская, Тамбовская, Ташкентская, Эстафетная, Энергетиков;

- проездов Артемовский, Наречный;

- переулков Артемовский, Наречный, Сарапульский.

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