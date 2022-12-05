Субсидии на крупный рогатый скот получат животноводы Хабаровского края с 2023 года Фото: Правительство Хабаровского края

С 1 января 2023 животноводы Хабаровского края получат новый вид поддержки - субсидии на выращивание крупного рогатого скота с целью последующего производства продукции. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин, председатель Правительства России.

Краю выделили 600 миллионов рублей на эти цели. Заводчики скота смогут возместить часть затрат на закупку голов животных. Кроме того, для семейных фермеров и сельхозкооперативов смягчат условия получения грантов на укрепление материально-технической базы. Владельцам семейных ферм также предоставят возможность направить часть средств на покупку земли, находящейся в муниципальной собственности.

- Принятое решение обеспечит дальнейшее развитие животноводства в регионе. В крае в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве вносятся дополнения в действующие порядки и разрабатываются новые. К примеру, для поддержки производства мяса крупного рогатого скота, - сказала Алена Селезнева, начальник управления по развитию АПК и племенной работы краевого минсельхоза.

В регионе изменения вступят в силу с весны 2023 года. Фермеры смогут воспользоваться новыми мерами поддержки с лета 2023 года.

Сейчас в регионе действуют и другие условия поддержки: судбсидии на собственное производство молока, покупку племенного молодняка, гранты на создание семейных, животноводческих ферм и наращивание поголовья животных. За 2022 год этими мерами воспользовались 19 хозяйств. Им выделили почти 100 миллионов рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.