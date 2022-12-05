Лед установился на реках Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Ледостав завершился в Хабаровском крае. Лед прочно встал на большинстве рек и водоемов. Об этом сообщили в Хабаровском гидрометцентре.

В 2022 году лед встал позже обычного из-за теплой погоды в середине ноября. Амур уже полностью замерз по всей длине, но на отдельных участках наблюдаются торосы, майны и полыньи. Выходить на них нельзя, это может быть опасно для жизни.

- В очередной раз обращаем внимание населения, в особенности рыбаков, на то, что лед пока не крепок. Передвигаться по нему опасно, а о том, чтобы выезжать на автомобиле, даже не идет и речи. С начала ноября уже произошло шесть происшествий на водоемах. Спасены были четыре человека, но есть и трагические случаи. Убедительно просим людей не рисковать своей жизнью и также позаботиться о безопасности детей, - сказал Павел Листратенко, и. о. заместителя председателя комитета правительства края по гражданской защите.

С 2022 года в крае введены штрафы за выход и выезд на лед в неположенных местах. Нарушителям грозит от 500 до 50 тысяч рублей. Эта мера введена для безопасности жителей.

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