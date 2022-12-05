396 семей купили квартиры по программе господдержки в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

396 семей из Хабаровского края приобрели свое жилье благодаря мерам господдержки. Они введены для оказания помощи молодым семьям. Общая сумма социальных выплат составила около 500 тысяч рублей.

Сейчас в регионе действует сразу две программы помощи: краевая и федеральная. Супругам для получения поддержки требуется соответствовать требованиям: оба не старше 35 лет, а также семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. На данный момент в законодательство внесена поправка: супруги могут достигать 36 лет, но при этом важно, чтобы соблюдался второй пункт требований.

Стоимость квадратного метра для участников федеральной программы устанавливается муниципальными образованиями. Она варьируется от 10 до 109 тысяч рублей. В региональной стоимость устанавливает Минстрой России, в этом году квадратный метр стоит 106 тысяч рублей.

- Вторая программа с участием федерального, краевого и муниципального бюджетов охватывает почти все районы Хабаровского края и подразумевает приобретение не только нового, но и вторичного жилья. Если молодая семья за время участия в программе приобрела жилье самостоятельно, то она может с помощью этих средств погасить ипотечный кредит, - рассказала Ольга Чичаева, начальник отдела предоставления господдержки гражданам управления жилищного строительства регионального минстроя.

Более 300 молодых семей еще могут воспользоваться программами до конца года. На эти цели из бюджета региона в 2022 году было выделено около 200 миллионов рублей. 88 семей уже купили жилье в Хабаровске. Прием документов для участия в программе в 2023 году планируется на первый и второй кварталы.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.