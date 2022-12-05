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НовостиОбщество5 декабря 2022 8:12

Сосульки с человеческий рост: жители Магадана делятся фото огромных глыб на крышах после смерти ребенка от падения наледи

Жители Магадана публикуют фото сосулек на крышах после гибели ребенка от схода наледи
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Теперь дома и здания Магадана «украшены» сосульками. Фото: Telegram-канал @nemagadan_off

Теперь дома и здания Магадана «украшены» сосульками. Фото: Telegram-канал @nemagadan_off

Фото: Социальные сети

Конец ноября 2022 года стал для Колымы испытанием. На регион раз за разом обрушивались снежные циклоны, да такой силы, что в Магадане был объявлен режим ЧС муниципального уровня. В то же время температура была достаточно комфортной, чтобы образовавшиеся сугробы начали таять. Как следствие - наледь, причем не только на дорогах, но и на крышах.

Фото: Telegram-канал @nemagadan_off

Фото: Telegram-канал @nemagadan_off

Фото: Социальные сети

Теперь дома и здания Магадана «украшены» сосульками. Настолько огромными, что закрывают обзор из окон. Одна из таких наледей свисала с крыши детского сада №58. По трагичной случайности, под стенами здания оказался восьмилетний ребенок. Сосульки сползли и рухнули на мальчика. Школьник погиб на месте.

Сосульки свисают с крыш домов, школ и других зданий. Фото: Telegram-канал @nemagadan_off

Сосульки свисают с крыш домов, школ и других зданий. Фото: Telegram-канал @nemagadan_off

Фото: Социальные сети

После трагедии, которая всколыхнула Магадан, люди стали делиться фотографиями похожих «убийц». На некоторых снимках сосульки настолько внушительные, что превышают человеческий рост. Ледяные наросты свисают с крыш школ, домов и других зданий.

Некоторые сосульки просто гигантских размеров. Фото: Telegram-канал @magadan_live

Некоторые сосульки просто гигантских размеров. Фото: Telegram-канал @magadan_live

Фото: Социальные сети

- Когда управляющие компании это уберут? За что мы платим? - сокрушаются люди в соцсетях.

- Теперь буду всегда смотреть наверх.

- Страшно на улицу выходить.

Свисающая наледь иногда закрывает обзор из окон. Фото: Telegram-канал @magadan_live

Свисающая наледь иногда закрывает обзор из окон. Фото: Telegram-канал @magadan_live

Фото: Социальные сети

Люди стали делиться фотографиями «ледяных убийц». Фото: Telegram-канал @magadan_live

Люди стали делиться фотографиями «ледяных убийц». Фото: Telegram-канал @magadan_live

Фото: Социальные сети

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