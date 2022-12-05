Сосульки с человеческий рост: жители Магадана делятся фото огромных глыб на крышах после смерти ребенка от падения наледи

Теперь дома и здания Магадана «украшены» сосульками. Фото: Telegram-канал @nemagadan_off Фото: Социальные сети

Конец ноября 2022 года стал для Колымы испытанием. На регион раз за разом обрушивались снежные циклоны, да такой силы, что в Магадане был объявлен режим ЧС муниципального уровня. В то же время температура была достаточно комфортной, чтобы образовавшиеся сугробы начали таять. Как следствие - наледь, причем не только на дорогах, но и на крышах.

Фото: Telegram-канал @nemagadan_off Фото: Социальные сети

Теперь дома и здания Магадана «украшены» сосульками. Настолько огромными, что закрывают обзор из окон. Одна из таких наледей свисала с крыши детского сада №58. По трагичной случайности, под стенами здания оказался восьмилетний ребенок. Сосульки сползли и рухнули на мальчика. Школьник погиб на месте.

Сосульки свисают с крыш домов, школ и других зданий. Фото: Telegram-канал @nemagadan_off Фото: Социальные сети

После трагедии, которая всколыхнула Магадан, люди стали делиться фотографиями похожих «убийц». На некоторых снимках сосульки настолько внушительные, что превышают человеческий рост. Ледяные наросты свисают с крыш школ, домов и других зданий.

Некоторые сосульки просто гигантских размеров. Фото: Telegram-канал @magadan_live Фото: Социальные сети

- Когда управляющие компании это уберут? За что мы платим? - сокрушаются люди в соцсетях.

- Теперь буду всегда смотреть наверх.

- Страшно на улицу выходить.

Свисающая наледь иногда закрывает обзор из окон. Фото: Telegram-канал @magadan_live Фото: Социальные сети

Люди стали делиться фотографиями «ледяных убийц». Фото: Telegram-канал @magadan_live Фото: Социальные сети

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