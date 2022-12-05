Около 100 пожаров произошло после включения отопления в Хабаровске Фото: Александр КОЦ

В Хабаровском крае с наступлением холодов увеличилось количество техногенных пожаров. С 1 октября 2022 года в регионе произошло около тысячи пожаров. Это на 40 процентов меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Рост количества возгораний связан с отопительным сезоном. За два месяца уже случилось 225 пожаров в жилых помещениях, квартиры были либо частично повреждены огнем, либо полностью уничтожены. 25 человек были травмированы.

- Граждане недостаточно ответственно подходят к подготовке своей жилплощади к отопительному сезону. Стоит отметить, что с 1 марта 2023 года вступят в силу изменения в действующем законодательстве. Согласно им, в домах и квартирах определенных категорий граждан, например, многодетных семей, автономные пожарные извещатели должны будут установлены обязательно, а не по желанию домовладельца, - сказал Николай Гасендыч, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Раньше большинство пожаров происходило из-за неисправности печей. Сейчас 40 процентов всех пожаров связаны с неисправностью электроприборов и проводки. Кроме того, жильцы часто оставляют без присмотра системы нагрева, что строго запрещено требованиями пожарной безопасности.

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