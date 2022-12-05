Мэр Хабаровска наградил победителей конкурса защитных сооружений гражданской обороны Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, наградил победителей смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны. Церемония прошла в мэрии. Мероприятие проходит в Хабаровске ежегодно.

Комиссия конкурса отсмотрела 13 городских убежищ, которые расположены в разных районах Хабаровска. Они оценили готовность сооружений к приему людей. Для этого было изучено состояние стен, коммуникаций, систем очистки воздуха, герметичность, укомплектованность. В лидеры выбились убежища, за которыми закреплены ответственные за содержание объекта люди.

- В городе ведется большая работа по поддержанию в готовности защитных сооружений. Эта работа сложная и ответственная. Я благодарю всех руководителей предприятий, которые, помимо основной деятельности, берут на себя дополнительные обязательства по содержанию таких сооружений для защиты гражданского населения, - сказал Сергей Кравчук.

Первое место в категории до 150 человек вместимостью получило АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», второе - ФГКУ «Комбинат Дальний» Росрезерва, третье - 21 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В категории вместимостью от 151 до 600 человек лучшим убежищем стало сооружение филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», второе место занял ФГКУ «Комбинат Дальний» Росрезерва, третье - АО СП «Хабаровская ТЭЦ-3».

Третью группу от 601 человека возглавил объект МКУ «Центр проведения спасательных работ». Второе место получил ОАО «Дальхимфарм», а третье - МКУ «Центр проведения спасательных работ».

Судьи признали, что все участники отлично подготовлены. Руководители организаций, занявших призовые места, получили кубки и дипломы.

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