Новый туристический маршрут «Лыжная стрела» запустили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае запустили новый тур выходного дня «Лыжная стрела» для любителей зимних видов спорта. Он действует на ГЛК «Холдоми».

В программу тура включены трансфер на фирменном поезде из Хабаровска в Комсомольск, а затем на курорт, проживание и питание, а также страховка. Спортивный инвентарь для горных лыж и сноуборда провозится бесплатно.

Маршрут «Лыжная стрела» был разработан Федеральной пассажирской компанией, министерством туризма края и туроператорами региона. 30 человек уже попробовали новый вид отдыха.

- Сегодня по России курсируют всего три «Лыжных стрелы», и одна из них у нас, в Хабаровском крае. Мы рады, что у нас получилось сделать такой тур выходного дня, и любители горнолыжного спорта могут отдохнуть по доступным ценам на одном из лучших зимних курортов страны, - сказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Для гостей работают ледовый каток, горнолыжная трасса длиной 25 километров, учебный и тюбинговый склоны. Дополнительно можно купить ски-пасс и экскурсии на Амут и авиастроительный завод.

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