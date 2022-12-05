Михаил Дегтярев поздравил волонтеров Хабаровского края с праздником Фото: Вячеслав Реутов

В честь Дня волонтера 5 декабря Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, провел встречу с участниками добровольческих организаций региона. Краевой слет Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ объединил волонтеров из разных сфер.

Сейчас в крае насчитывается около 15 тысяч волонтеров. Лучшие представители получили из рук губернатора награды и задали ему вопросы. Их интересовало дальнейшее развитие этой сферы в регионе, а также популяризация наставничества над сиротами.

- 2022 год стал испытанием для нас, но мы преодолели трудности: в единстве и сплоченности - наша главная сила. На протяжении всей истории страны лучшие качества нашего народа обеспечивали России морально-этическое лидерство, помогали преодолевать любые испытания. Поэтому, уверен, добровольчество в нашей стране продолжит развиваться, - сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор поздравил присутствующих и поблагодарил их за те добрые дела, что они делают, особенно за вклад в период проведения СВО. Ежедневно волонтеры трудятся в сборе помощи для военнослужащих и их семей. С начала года для мобилизованных было собрано более 200 тонн предметов первой необходимости.

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