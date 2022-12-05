Почта Деда Мороза заработала в Хабаровске

Почта Деда Мороза заработала в Хабаровском крае
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новогодний почтовый ящик появился в главном офисе «Почты России». Любой желающий может написать свое письмо Деду Морозу, и его обязательно доставят главному волшебнику страны.
Свое послание для Деда Мороза можно принести на Муравьева-Амурского, 28 с 8:00 до 22:00 по будням и с 9:00 до 18:00 по выходным. В холле главного здания будет стоять украшенный праздничный ящик.
Как отмечают сотрудники почты, на конверте необходимо сделать пометку «Деду Морозу», либо полностью прописать адрес дедушки: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».
Новогодняя почта будет работать вплоть до 31 декабря. В прошлом году 170 человек воспользовались специальным ящиком, чтобы отправить свои пожелания Деду Морозу.
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