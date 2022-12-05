Браконьеров будут судить за попытку купли-продажи 390 килограммов осетрины и черной икры в Хабаровском крае Фото: "КП" Архив

В Хабаровском крае под суд отправятся трое браконьеров. Мужчин задержали с почти четырьмя центнерами осетрины. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как стало известно, один из жителей Комсомольска-на-Амуре нашел себе подельников в октябре 2019 года и вместе с ними собирался закупить незаконно добытую осетрину, а потом выгодно продать ее.

- Участники преступной группы приобрели, хранили и перевезли с территории одного из районов Хабаровского края в Комсомольск-на-Амуре икру амурского осетра общим весом свыше 260 килограммов, а также фрагменты желудков и мясо осетра весом около 130 килограммов, - рассказали в ведомстве.

Схема была рабочая, но в сентябре 2021 года полицейский задержали троицу. Особо ценные водные биологические ресурсы изъяли.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре.

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