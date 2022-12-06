В Хабаровском крае будут судить контрабандистов за добычу осетра Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае за незаконную добычу ценных биоресурсов будут судить троих жителей Комсомольска. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, контрабандисты перевезли из района региона икру и фрагменты туш амурского осетра.

Как считает следствие, группа сначала приобрела, затем хранила и перевезла в Комсомольск около 260 килограммов икры осетра, а также 130 килограммов желудков и мяса ценной рыбы. Это произошло в 2019 году. В 2021 году деятельность была пресечена. Правоохранители изъяли ресурсы в тот момент, когда их перегружали из лодки в машину.

На участников группы завели уголовное дело за незаконный оборот особо ценных биоресурсов.

- Прокурор города Комсомольска-на-Амуре утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников преступной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 258.1 УК РФ, - рассказали в прокуратуре.

Дело будет рассматривать Ленинский районный суд Комсомольска.

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