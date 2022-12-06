Крала на работе серьги и кольца: продавщицу из ювелирного будут судить за присвоение украшений в Хабаровске

Крала на работе серьги и кольца: продавщицу из ювелирного будут судить за присвоение изделий в Хабаровске
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Хабаровске раскрыли дело о присвоении ювелирных украшений. Как оказалось, сама продавщица, пока работала, потихоньку прикарманивала серьги и кольца. В итоге она набрала себе ювелирки почти на 350 тысяч рублей. Теперь она пойдет под суд.
- По версии следствия, с ноября 2021 по январь 2022 года продавец ювелирного магазина совершила кражу и присвоение более 10 ювелирных изделий на общую сумму свыше 350 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре края.
Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, обвинительное заключение по уголовному делу по статье за присвоение чужого имущества в крупном размере направлено в Кировский районный суд.
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