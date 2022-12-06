Курорт «Холдоми» начал принимать туристов из Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Туристы Хабаровского края отправились в первый тур выходного дня «Лыжная стрела» на «Холдоми» в Комсомольске. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, туристический маршрут создан для любителей горных лыж и сноуборда. Сам тур включает в себя проезд на поезде из Хабаровска до Комсомольска, трансфер до курорта, гостиницу и страховку.

Спортинвентарь можно привезти с собой бесплатно. Сам маршрут разработан совместно минтуром и федеральной пассажирской компанией, а также туроператорами.

- Сегодня по России курсируют всего три «Лыжных стрелы», и одна из них у нас, в Хабаровском крае. Мы рады, что у нас получилось сделать такой тур выходного дня, и любители горнолыжного спорта могут отдохнуть по доступным ценам на одном из лучших зимних курортов страны! - сказала Екатерина Пунтус, министр туризма края.

Министр добавила, что в этом году на «Холдоми» ввели в эксплуатацию девять новых объектов, в их числе банный и свадебный комплексы, медпункт, тренажерный зал, система оснежения. Инвестиции составили порядка 800 миллионов рублей. На горнолыжном комплексе обустроено 25 трасс, каток, предоставляются услуги инструкторов.

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