Дорогу между Селихино и Николаевском-на-Амуре начнут ремонтировать в следующем году Фото: Центр управления регионом

В социальных сетях прошел прямой эфир при участии ЦУР Хабаровского края, где Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края ответила на вопросы жителей. Темы, поднятые министром, касались ремонтов дорог и общественного транспорта. Свои вопросы жители региона задавали на страницах соцсетей. За месяц пришло порядка 800 сообщений, касающихся популярных тем. Один из вопросов касался дороги, соединяющей Селихино и Николаевск-на-Амуре.

- На следующий год запланированы работы на этой дороге. С нулевого до 20 километра уже имеется контракт. Мы будем приводить дорогу в нормативное состояние. Двадцать километров Селихино - Николаевск будут сделаны в 2023 году. И на 2024 год запланированы работы с 20 до 40 километра. Денежные средства определены, контракты заключены. Будем максимально стараться привести эту дорогу в нормативное состояние, - сказала Ирина Горбачева.

Жителей волнует также дорога Солнечный - Комсомольск-на-Амуре. Как отметила Горбачева, этот участок сложный - из-за строительства БАМа и объектов для дамбы по нему курсирует тяжелая техника. Состояние дороги держат на контроле. В 2024 году, когда работы закончатся, ее отремонтируют. В настоящее время работы там проводить нецелесообразно.

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