Полицейский передавал имена погибших ритуальным агентствам за деньги в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае в судебном порядке с бывшего полицейского взыскали деньги, полученные им в виде взяток. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, общая сумма составила порядка 30 тысяч рублей.

- Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре направила в суд исковое заявление о признании ничтожной сделки по получению сотрудником полиции (в настоящее время уволен из органов внутренних дел) взятки в виде денежных средств в общем размере 30 тысяч рублей, применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании с должностного лица в доход РФ незаконно полученных денежных средств, - пишет прокуратура.

Как выяснилось, бывший полицейский был осужден за то, что получил взятку в 30 тысяч рублей от ритуального агентства. Взамен он предоставлял ему персональные данные погибших людей. Требования городского прокурора суд полностью удовлетворил и деньги взыскал.

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