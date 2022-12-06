Система «Меркурий» в Хабаровском крае выявила завышение объемов произведенной икры
Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
В Советской Гавани искусственный интеллект - система «Меркурий» - выявил незаконное завышение объемов произведенной икры лосося. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, в системе предприниматель указал данные по 117 килограммам продукции первого сорта, а ветеринарный сертификат подтвердил производство только 78 килограммов продукции. Потерявшиеся 39 килограммов ввели через инвентаризацию с целью увеличения объема.
- Также при прослеживании продукции в ФГИС «Меркурий» установлено, что из 117 килограммов икры лососевой зернистой соленой первого сорта данным предприятием произведена икра лососевая зернистая соленая первого сорта в количестве 109,5 килограмма и икра лососевая зернистая соленая второго сорта в количестве семи килограммов, которые согласно актам несоответствия продукции полностью списаны с остатков, реализуемых физическим лицам для личного потребления в июле-августе 2022 года, то есть на момент выявления нарушения указанная продукция на предприятии отсутствует, - сообщает Россельхознадзор.
Предприниматель пояснил, что допущенную ошибку он пытался исправить через инвентаризацию. Ему направлено предупреждение через «Ветис.Паспорт» о недопущении нарушений при работе с искусственным интеллектом. В этом году таких предупреждений направлено уже около 4,6 тысячи.
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