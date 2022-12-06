Глава минтранса Хабаровского края ответила на вопросы жителей в прямом эфире Фото: ЦУР Хабаровского края

В социальных сетях при поддержке ЦУР Хабаровского края Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства провела прямой эфир. Во время трансляции она ответила на вопросы жителей. Самые актуальные выявила система «Инцидент Менеджмент». Только за месяц было зафиксировано порядка 800 обращений, касающихся ремонта дорог и работы общественного транспорта.

Как отметила Ирина Горбачева, в этом году было запланировано сделать 28 мостов, а сделано в итоге 34.

- В общей сложности 135 объектов дорожного хозяйства (с учетом мостов) вместо 97. Конечно, 3,9 миллиарда рублей - это колоссальная сумма, которая была потрачена на дороги по БКД в этом году, и работа будет продолжена. Была достаточно хорошая экономия денежных средств, что позволило нам дополнить объекты, как пример - это улицы Комсомольская и Связная в Хабаровске. Комсомольск-на-Амуре смог использовать данную экономию в рамках благоустройства дорожной сети: где-то светофорные объекты появились, где-то ограждения, - говорит в эфире Ирина Горбачева.

Что касается борьбы со снегом и гололедицей на дорогах Хабаровского края, то тут минтранс начал готовиться к зиме еще летом. Осматривали технику, закупали реагенты. К работе подготовлено более 160 единиц спецтехники. С первым циклоном справились быстро.

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