Бастрыкин взял на контроль расследование гибели ребенка из-за упавшей сосульки на Колыме
Фото: СУ СК России по Магаданской области
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, касающегося смерти малолетнего ребенка в Магаданской области в результате схода снега и наледи с крыши детского сада. Как сообщает федеральное ведомство, по инциденту было заведено уголовное дело по двум статьям - о халатности и причинению смерти по неосторожности.
- 4 декабря 2022 года около 16 часов с крыши детского сада, расположенного по улице Гагарина в областном центре, произошел сход снега и льда на играющего возле стены здания мальчика. В результате ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался на месте, - пишет СК РФ.
Ранее власти Колымы прокомментировали инцидент. Они отметили, что снег с крыши сада счистить не успели. В первую очередь расчищаются крыши, подъезды и подходы там, где в основном ходят дети и родители. Это входные группы и пищеблоки.
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