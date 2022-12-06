В Хабаровском крае перевыполнили план по проекту «Безопасные и качественные дороги»

В Хабаровском крае перевыполнили план по проекту «Безопасные качественные дороги» Фото: Правительство Хабаровского края

Правительство Хабаровского края приступило к подведению итогов года. По проекту «Безопасные и качественные дороги» регион преуспел, некоторые направления отработаны с опережением графиков. Все объекты, которые планировалось отремонтировать - сданы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

- Наш край - один из немногих регионов страны, который в соответствии с поручением заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина приступил к реализации объектов 2023 года. Более того, Хабаровский район уже сегодня полностью завершил ремонт шести объектов будущего года. За это отдельная благодарность руководству района, - сказала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства края.

Краевой центр перевыполнил работы по проекту. Дополнительно здесь отремонтировали пять объектов дорожной сети. В целом в регионе в этом году началась масштабная работа по приведению в нормативное состояние мостов. Уже сейчас отремонтировано 28 мостов, еще шесть завершат до конца этого года.

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