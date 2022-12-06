Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт6 декабря 2022 3:19

Сборная Хабаровского края по киокусинкай победила на всероссийских соревнованиях

Спортсмены завоевали больше всех золотых медалей
Оксана ШЕМЕТОВА
Сборная Хабаровского края по киокусинкай победила на Всероссийских соревнованиях

Сборная Хабаровского края по киокусинкай победила на Всероссийских соревнованиях

Фото: Правительство Хабаровского края

Сборная Хабаровского края по киокусинкай стала уверенным победителем на всероссийских соревнованиях. Турнир проходил в Иркутске, край представляли 76 спортсменов. В общем зачете региональная сборная завоевала большее количество медалей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

- В общей сложности спортсмены края стали обладателями 17 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград. Золотые медали в самом младшем возрасте 12-13 лет завоевали Богдана Быстрова, Екатерина Шабанова, Никита Федюнин, Степан Мурга, Сергей Ким, Кирилл Даница и Гариб Давтян. К слову, хабаровчанин Гариб Давтян и Екатерина Шабанова из Амурска получили специальные призы за лучшую технику, - рассказали в правительстве.

Среди спортсменов 14-15 лет победили Алиса Филимонова, Александра Шадрина, Елизавета Власевская, Никита Перфильев, Артур Комиссаров и Артем Ганжа. А лучшими среди спортсменов 16-17 лет стали Виктория Лебедева, Никита Потапов и Тимур Семенов.

В женском зачете победила Дарья Хомутова. Она выступала в весе до 65 килограммов. Она завоевала золото и взяла приз за лучшую технику.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.