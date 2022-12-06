Сборная Хабаровского края по киокусинкай победила на Всероссийских соревнованиях Фото: Правительство Хабаровского края

Сборная Хабаровского края по киокусинкай стала уверенным победителем на всероссийских соревнованиях. Турнир проходил в Иркутске, край представляли 76 спортсменов. В общем зачете региональная сборная завоевала большее количество медалей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

- В общей сложности спортсмены края стали обладателями 17 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград. Золотые медали в самом младшем возрасте 12-13 лет завоевали Богдана Быстрова, Екатерина Шабанова, Никита Федюнин, Степан Мурга, Сергей Ким, Кирилл Даница и Гариб Давтян. К слову, хабаровчанин Гариб Давтян и Екатерина Шабанова из Амурска получили специальные призы за лучшую технику, - рассказали в правительстве.

Среди спортсменов 14-15 лет победили Алиса Филимонова, Александра Шадрина, Елизавета Власевская, Никита Перфильев, Артур Комиссаров и Артем Ганжа. А лучшими среди спортсменов 16-17 лет стали Виктория Лебедева, Никита Потапов и Тимур Семенов.

В женском зачете победила Дарья Хомутова. Она выступала в весе до 65 килограммов. Она завоевала золото и взяла приз за лучшую технику.

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