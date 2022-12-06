В кроссовках в -20 градусов: девушку с обморожением нашли на «заброшке» в Магадане

Колымчанка забралась на «заброшку» в районе Марчеканского переулка Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магадане довольно суровые зимы, но это не мешает местной молодежи одеваться не по погоде. 24-летняя девушка в -20 градусов решила пойти погулять в кроссовках. Для променада выбрала заброшенное здание.

Колымчанка забралась на «заброшку» в районе Марчеканского переулка. Девушка так сильно замерзла, что не могла встать на ноги. Магаданка позвонила в МЧС и попросила помощи.

Спасатели нашли девушку, у нее были все признаки обморожения ног. Они донесли колымчанку до машины на руках. После доставили в ближайшую больницу.

- Рекомендуем соблюдать меры безопасности во время нахождения на улице в мороз, одеваться соответственно температурному режиму, избегать переохлаждения, - призвали в пресс-службе главка МЧС РФ по Магаданской области.

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