В кроссовках в -20 градусов: девушку с обморожением нашли на «заброшке» в Магадане

Колымчанка забралась на «заброшку» в районе Марчеканского переулка
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
В Магадане довольно суровые зимы, но это не мешает местной молодежи одеваться не по погоде. 24-летняя девушка в -20 градусов решила пойти погулять в кроссовках. Для променада выбрала заброшенное здание.
Колымчанка забралась на «заброшку» в районе Марчеканского переулка. Девушка так сильно замерзла, что не могла встать на ноги. Магаданка позвонила в МЧС и попросила помощи.
Спасатели нашли девушку, у нее были все признаки обморожения ног. Они донесли колымчанку до машины на руках. После доставили в ближайшую больницу.
- Рекомендуем соблюдать меры безопасности во время нахождения на улице в мороз, одеваться соответственно температурному режиму, избегать переохлаждения, - призвали в пресс-службе главка МЧС РФ по Магаданской области.
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