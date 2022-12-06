Хабаровский театр «Начало» победил в номинации премии «Звезда театрала» Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский народный молодежный театр «Начало» признали лучшим любительским театром на премии «Звезда театрала». Церемония вручения наград прошла накануне в Театре Вахтангова в Москве. Финальный этап голосования за театры проходил в Сети. Голоса отдавали жители со всей страны. Об этом сообщили в минкультуры края.

Вместе с хабаровским театром в номинацию заявлены были любительский психологический театр «Душа», а также театр-студия «Манекен». Хабаровским театром руководит режиссер Марина Ефремова. Здесь ставят Чехова, Гольдони и других драматургов.

- Основа нашего репертуара, конечно - это классика. Это то, на чем ребята будут учиться и почерпнут самые важные и ценные вещи для своей дальнейшей жизни, - сказала Марина Ефремова.

Премия является единственной российской премией зрительских симпатий. Победа в ней дает право считать, что театр в обществе признан.

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