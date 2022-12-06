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НовостиОбщество6 декабря 2022 4:20

Мэр Хабаровска лично поздравил победителя Международных инклюзивных творческих игр

Девятилетний Макар Михайлов занял первое место
Оксана ШЕМЕТОВА
Мэр Хабаровска лично поздравил победителя Международных инклюзивных творческих игр

Мэр Хабаровска лично поздравил победителя Международных инклюзивных творческих игр

Фото: Администрация Хабаровска

Девятилетний хабаровчанин Макар Михайлов стал победителем Международных инклюзивных творческих игр для детей. Жюри посчитало, что его снимки заслуживают особого внимания. Поздравить ребенка с победой лично решил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Снимки для конкурса Макар делал на мобильный телефон.

- Я учусь у профессионального фотографа Светланы Тикановой. Она научила некоторым премудростям: как с помощью телефона и специальной линзы можно делать прекрасные фотографии, - рассказал мэру Макар.

Мама мальчика отметила, что у Макара творческое мышление, ему нравится фотографировать, рисовать, петь. Помимо этого он успешно занимается плаванием.

- Хочется пожелать тебе учиться на пятерки. Продолжай заниматься фотографией и рисованием. У тебя все получится. Это твое будущее. Удачи тебе, - сказал мальчику глава города.

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