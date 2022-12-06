Мэр Хабаровска лично поздравил победителя Международных инклюзивных творческих игр
Фото: Администрация Хабаровска
Девятилетний хабаровчанин Макар Михайлов стал победителем Международных инклюзивных творческих игр для детей. Жюри посчитало, что его снимки заслуживают особого внимания. Поздравить ребенка с победой лично решил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Снимки для конкурса Макар делал на мобильный телефон.
- Я учусь у профессионального фотографа Светланы Тикановой. Она научила некоторым премудростям: как с помощью телефона и специальной линзы можно делать прекрасные фотографии, - рассказал мэру Макар.
Мама мальчика отметила, что у Макара творческое мышление, ему нравится фотографировать, рисовать, петь. Помимо этого он успешно занимается плаванием.
- Хочется пожелать тебе учиться на пятерки. Продолжай заниматься фотографией и рисованием. У тебя все получится. Это твое будущее. Удачи тебе, - сказал мальчику глава города.
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