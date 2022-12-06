Казино на Дземгах: жителя Комсомольска будут судить за организацию подпольных азартных игр

Казино на Дземках: жителя Комсомольска будут судить за организацию подпольных азартных игр Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Комсомольске-на-Амуре будут судить мужчину, организовавшего подпольное казино. Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, комсомольчанин прекрасно знал, что город не является игорной зоной, но все же решил попытать удачу. Он купил нужное оборудование и пригласил клиентов.

- По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год мужчина решил организовать в Комсомольске-на-Амуре проведение азартных игр, зная, что территория города не относится к игорным зонам, созданным на территории Российской Федерации. Для этого он приобрел терминалы для проведения азартных игр, которые разместил в арендуемых им помещениях двух магазинов по проспекту Победы, - рассказали в ведомстве.

В арендованных помещениях было размещено девять терминалов. На мужчину завели уголовное дело по статье за организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Игровые автоматы изъяли. Комсомольчанин свою вину полностью признал. Дело отдали в суд на рассмотрение.

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